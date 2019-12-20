Москва, , 03:34 — REGNUM Управление делами президента России потребовало более 233 млн рублей с генерального подрядчика, который периодически выступает исполнителем по госконтрактам — АО «Сатурн». Данный иск ещё не принят к производству, а на 3 февраля 2020 года назначены слушания по предыдущим претензиям управления — на сумму почти 200 млн рублей. В этом деле речь идёт о дефектах при строительстве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Последний иск к «Сатурну» поступил в суд 17 декабря 2019 года. Сумма претензий — 233 589 013,88 рубля, но подробности спора пока неизвестны. Между тем на 3 февраля 2020 года назначено рассмотрение претензий к компании на сумму 199 473 633,8 рубля. В этом споре речь идёт «о взыскании 199 294 633 рублей 80 копеек стоимости работ по устранению выявленных дефектов, расходов, связанных с проведением строительно-технической экспертизой в размере 99 000 рублей, расходов, связанных с выполнением работ по определению стоимости восстановленных работ в размере 80 000 рублей». Третьим лицом в деле выступает ФГБУ «Управление заказчика строительства и реконструкции объектов федеральных государственных органов» управделами президента РФ.

Ещё один иск к той же компании был удовлетворён в ноябре 2019 года. Была взыскана неустойка за нарушение срока работ по госконтракту от 2013 года — 3,17 млн рублей.

Самый крупный спор стоимостью 2,724 млрд рублей был рассмотрен в октябре 2019 года. Компания выполняла роль подрядчика при реконструкции инфекционного корпуса с перепрофилированием в лечебно-реабилитационный центр ФГБУ «Клиническая больница» управделами президента РФ. Стоимость контракта превышала 5,222 млрд рублей. При исполнении контракта были нарушены сроки. Помимо претензий за просрочку, подрядчику вменили то, что приобретённый и смонтированным им компьютерный томограф Philips Ingenuity СТ (с/н 336 176) был с неисправностями, которые были выявлены «в процессе эксплуатации». Общая сумма выплат по решению суда — более 55 млн рублей, в остальной части требования суд отказал. Решение обжалуется, жалобу рассмотрят 14 января 2020 года.

Из открытых источников известно, что у АО «Сатурн» есть ещё четыре контракта с управделами президента РФ на общую сумму свыше 90,67 млн рублей. По данным ЕГРЮЛ, АО учреждено комитетом по управлению имуществом Москвы в мае 1994 года.

Напомним, ранее то же управление обратилось с иском на более чем 252 млн рублей к ООО «Аукцион», вменив ответчику неосновательное обогащение за пользование участками земли. Слушания назначены на конец января 2020 года.