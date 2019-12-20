Москва, , 02:32 — REGNUM Переговоры России и Украины о продлении газового транзита в Евросоюз продолжатся 20 декабря в Минске. Об этом 19 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на источники в компании «Газпром».

Отмечается, что встреча пройдет на высоком уровне. В переговорах примет участие глава правления «Газпрома» Алексей Миллер.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря в Берлине прошли переговоры по транзиту газа в ЕС, в которых приняли участие представители России, Украины и Еврокомиссии. Участникам встречи удалось договориться и подготовить подробный проект протокола, который предстоит согласовать после доработки.

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