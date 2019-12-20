Вашингтон, , 01:00 — REGNUM Палата представителей Конгресса США одобрила торговое соглашение о свободной торговле между Соединенными Штатами, Мексикой и Канадой (USMCA). Об этом свидетельствуют результаты голосования, проходившего 19 ноября.

Согласно результатам, за соглашение проголосовали 385 конгрессменов, против договора высказался 41. Теперь соглашение должно поступить на рассмотрение в Сенат, а затем, в случае его одобрения, на подпись к президенту США Дональду Трампу.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря Сенат Мексики ратифицировал соглашение о свободной торговле между Соединенными Штатами, Мексикой и Канадой (USMCA), призванное заменить устаревший договор НАФТА. Позднее, 17 декабря, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттава не успеет ратифицировать соглашение до конца 2019 года.

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