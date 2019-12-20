Берлин, , 00:57 — REGNUM Принципиальное соглашение по транзиту газа в Евросоюз с 1 января 2020 года было достигнуто представителями России и Украины. Об это заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович на пресс-конференции в Берлине после переговоров.

Другой участник встречи — министр энергетики России Александр Новак — уточнил, что участники переговоров подготовили подробный проект протокола, который предстоит согласовать и уже затем подписать. Он выразил благодарность вице-президенту Еврокомиссии за «его конструктивный подход», а министру экономики ФРГ Петеру Альтмайеру за создание позитивной атмосферы.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель также отметил, что сторонам удалось продуктивно поработать. Украинский министр уверен, что страны в итоге придут к общему взаимовыгодному результату.

Напомним, 19 декабря в Берлине прошли переговоры РФ и Украины, продлившиеся не менее восьми часов. В них приняли участие министр энергетики РФ Александр Новак, руководитель российской компании «Газпром» Алексей Миллер, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко и руководитель компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

Тема продления контракта по транзиту газа, который действует до конца нынешнего года, стала одной из главных встреч переговоров президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского на саммите «нормандской четверки» в Париже 9 декабря.

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