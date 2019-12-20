Вентспилс, Латвия, , 00:36 — REGNUM Аэроэпорт Рига готовится обслужить в праздничные дни с 20 декабря 2019 по 5 января 2020 обслужить рекордное количество пассажиров, пишет портал diena.lv.

По данным сделанных в аэропорту резерваций через него проследуют 300 000 пассажиров, 30% из которых транзитом. Пик нагрузок выпадет на 20 декабря, а также на 3 и 5 января, когда количество вылетающих пассажиров будет почти на 40% больше обычного. Досмотр безопасности в эти дни будут проходить около 1000 человек в час, что на 15% превышает условную норму.

В этой связи сотрудники аэропорта просят пассажиров прибывать в аэропорт не менее чем, за два часа до вылета. За 11 месяцев этого года аэропорт Рига обслужил больше 7,2 млн пассажиров, что на 10,4% больше, чем в 2018 году.

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