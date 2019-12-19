Нью-Йорк, США, , 23:58 — REGNUM Фондовый рынок США провел торги с новыми рекордами благодаря позитивным заявлениям министра финансов Стивена Мнучина о торговой сделке с Китаем, 19 декабря передает агентство Reuters.

К настоящему моменту индекс Dow Jones вырос на 105,63 пункта (0,37%) и находится на уровне 28 344,91 пункта. Максимальное значение индекса составило 28 381,48 пункта.

Индекс Nasdaq вырос на 50,50 пункта (0,57%), до 8878,23 пункта при максимуме в 8882,45 пункта. Индекс S&P 500 вырос на 12,06 пункта (0,38%), до 3203,20 пункта при максимальном значении торгов в 3206,50 пункта.

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