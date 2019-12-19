Казань, , 23:43 — REGNUM Кадровое обеспечение детских садов остается для нас нерешенным вопросом. Об этом заявил глава Казани Ильсур Метшин, сообщили ИА REGNUM в мэрии города.

По словам замглавы исполкома Казани Рустема Гафарова, в детских садах работают 14 тыс. сотрудников, из них — 6,5 тыс. педагогов. Предлагается решить эту проблему, в том числе, за счет предоставления мест в детсадах детям молодых педагогов при условии их трудоустройства в дошкольные учреждения.

Метшин поручил проработать этот вопрос и направить соответствующее предложение в кабинет министров Татарии.

«В целом нужно вернуться к вопросу о пересмотре перечня льгот, доступных при устройстве в детсады. Этот вопрос нужно рассмотреть в рабочем порядке, согласовать с городской прокуратурой, чтобы все было в рамках действующего законодательства», — добавил Метшин.

Как сообщало ИА REGNUM, число вакансий в научно-образовательной сфере в Татарии в течение года увеличилось на 20%. При этом около 30% мест предполагают удаленную работу, год назад этот показатель составлял 19%.