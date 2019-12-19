Казань, , 23:15 — REGNUM Срок проведения расчетов с кредиторами первой очереди банка «Анкор» продлен до 25 марта 2020 года. Об этом сообщает госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов».

Уточняется, что информация касается кредиторов, которые включены в реестр требований. Объем выплат соответствует 4,58% суммы неудовлетворенных требований.

Как сообщало ИА REGNUM, основным акционером АО «Анкор банк Сбережений», который на момент отзыва лицензии в марте 2017 года занимал 233-е место в банковской системе России, является основатель «кондитерской империи» Андрей Коркунов. Сам банк с апреля 2017 года — банкрот, находится на стадии конкурсного производства. Одновременно с этим расследуются уголовные дела, возбуждённые по событиям, предшествовавшим отзыву лицензии. В августе 2018 года в правоохранительные органы было направлено очередное заявление о фактах хищения имущества банка под видом сделок с ценными бумагами. А в октябре 2018 года было предъявлено обвинение и.о. председателя правления банка, который является фигурантом дело, возбуждённого по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). По ходатайству следствия был наложен арест на имущество обвиняемого, расследование продолжается.