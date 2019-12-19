Йошкар-Ола, , 23:08 — REGNUM В 2019 году в Марий Эл приведено в нормативное состояние 116,9 км дорог республиканских дорог, что больше запланированного национальным проектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги» показателя на 16,9 км. Об этом заявил глава республики Александр Евстифеев, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

При этом по итогам 2018 года ремонт был проведен лишь на дорогах протяженностью 37,5 км. Таким образом, объем дорожных работ вырос в 3,11 раза.

Кроме того, в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» в Йошкар-Олинской агломерации привели в нормативное состояние 18,87 км автодорог.

Как сообщало ИА REGNUM, на встрече с главой Минтранса России Евгением Дитрихом было сказано, что в Марий Эл отремонтировали 173 км региональных дорог, что на 20 км или на 13% больше, чем планировалось в текущем году. Только в Йошкар-Олинской агломерации приведены в нормативное состояние 64 км дорог. На выполнение задач нацпроекта в 2019 году в республике направили 1,691 млрд рублей.