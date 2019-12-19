Нижний Новгород, , 22:36 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области приняли бездефицитный бюджет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Так, доходы и расходы областного бюджета на 2020 год планируются в размере 194,6 млрд рублей, на 2021 год — 198,1 млрд рублей, на 2022 год — 201,3 млрд рублей.

Нижегородский губернатор Глеб Никитин отметил, что объем субсидий из федерального бюджета увеличится в следующем году на 7,8 млрд рублей к уровню 2019 года, в свою очередь, область увеличит отчисления в муниципальные бюджеты.

Никитин подчеркнул, что самым большим приоритетом в ближайшее время остается подготовка к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода, которое состоится в 2021 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация с превращением профицитного бюджета в дефицитный повторяется в Нижегородской области третий год подряд.

При формировании бюджета на 2017 год областное правительство приложило максимум усилий, чтобы он стал профицитным. Изначально доходы бюджета должны составить 125,2 млрд рублей, расходы — 123,3 млрд рублей, профицит — 1,9 млрд рублей. В марте бюджетный комитет Законодательного собрания Нижегородской области рекомендовал к принятию проект изменений в закон об областном бюджете на 2017 год, в соответствии с которыми дефицит бюджета составил более 2,3 млрд рублей.

Бюджет Нижегородской области на 2018 год был принят со следующими параметрами: доходы — 141,571 млрд рублей, расходы — 141,46 млрд рублей, в том числе программные расходы — 135,4 млрд рублей. Профицит — 111 млн рублей. Уже в феврале в рамках подготовки области к чемпионату мира по футболу профильный комитет Законодательного собрания Нижегородской области подготовил проект закона о внесении изменений в региональный бюджет на 2018 год — предполагаемый дефицит бюджета составил 1,556 млрд рублей.

Бюджет на 2019 год был принят бездефицитным, расходы и доходы были запланированы в размере 165,3 млрд рублей. Вновь в феврале Никитин предложил внести поправки, которые предполагали не только существенный рост расходов казны — на 5,4 млрд рублей, но и появление дефицита в сумме почти в 5 млрд рублей.