Пенза, , 22:20 — REGNUM Главный редактор пензенской газеты «Молодой ленинец» Юлия Измайлова не впервые приняла участие в большой пресс-конференции президента России Владимира Путина. Она задала вопрос о пенсиях, напомнили в пресс-службе регионального правительства.

В частности, Измайлова спросила о перспективе индексации пенсий после 2024 года, ведь в законе прописана индексация выше уровня инфляции только до этого времени. По ее словам, пенсионеры переживают, а что будет дальше? И не придётся ли для дальнейшей индексации повышать пенсионный возраст в стране?

«Нет. Я уже сказал — никаких повышений в сфере пенсионного возраста не предвидится и даже не обсуждается. А все, что было сделано до этого, действующих пенсионеров никак не затронуло. Их затронуло только в том смысле, что государство в более ускоренном темпе должно повышать пенсии. Например, в следующем году они должны вырасти на 6,6%, а инфляция сейчас — 3,25%. То есть темп индексации — в два раза выше, чем инфляции. Это выполнение тех обещаний, которые даны были раньше. И после 2024 года индексации будут, безусловно, продолжаться», — пообещал Путин.

Измайлова в рамках пресс-конференций в 2015 и 2016 годах также задавала президенту вопросы, связанные с пенсиями в России, — об индексации пенсий работающим пенсионерам и реформе института досрочных пенсий.

Как сообщало ИА REGNUM, в очередной пресс-конференции приняли участие почти 1,9 тыс. представителей СМИ. От телеканалов и изданий Приволжского федерального округа в мероприятии приняли участие более 30 журналистов, которые представляли практически все регионы Поволжья.