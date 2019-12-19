Самара, , 21:45 — REGNUM Вопрос строительства моста через Волгу в Самарской области, который является частью международного транспортного коридора Европа — Западный Китай, поднимался на ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Комментируя итоги пресс-конференции, самарский губернатор Дмитрий Азаров отметил, что мост для региона — один из ключевых инфраструктурных проектов.

«Строительство моста через Волгу можно сравнить со строительством Александровского моста, благодаря которому мы обеспечили себе экономическое лидерство в Поволжье», — отметил Азаров, слова которого цитирует региональный департамент информационной политики.

Уточняется, что изначально мост должен был пройти в обход области. Однако Азарову удалось убедить руководство страны в том, что трассу необходимо прокладывать именно через Самарскую область.

Изначально на строительство моста планировалось выделить в 2019 году 2,057 млрд рублей, но в декабре из федерального бюджета выделено 12,4 млрд рублей дополнительно.

«Сейчас закладываем основу для будущего развития губернии на десятилетия вперед», — заключил Азаров.

Как сообщало ИА REGNUM, самарская журналистка спросила президента, как проект в целом отразится на межгосударственном сотрудничестве.

«Отразится самым наилучшим образом. Потому что, несмотря на рост товарооборота с Китаем, несмотря на то, что у нас с нашими в прямом смысле этого слова братскими республиками бывшего Советского Союза, сегодня — с независимыми государствами, товарооборот самый большой, развития инфраструктуры явно недостаточно. Поэтому мы, я уже говорил об этом, к сожалению, немножко отстали в этом смысле от наших казахстанских друзей: они свою часть дороги уже проложили на Китай, мы должны сделать свою часть работы», — подчеркнул Путин.

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