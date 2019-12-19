Ашхабад, , 21:35 — REGNUM Вице-премьер-министр Чарымырат Пурчеков доложил президенту Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову о проведении международного тендера по строительству комплекса селеотводных сооружений в южной части Ашхабада. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Высокопоставленный правительственный чиновник рассказал о том, что для подготовки предложений по возведению комплекса по защите от селевых потоков создана комиссия, в состав которой вошли специалисты мэрии туркменской столицы, министерства сельского хозяйства и защиты окружающей среды, госкомитета водного хозяйства и национальной Академии наук.

Также вице-премьер отчитался о работе по возведению административного здания научно-исследовательского института сейсмостойкого строительства, который занимается вопросами, касающимися обеспечения безопасных социально-бытовых условий для населения, проживающего в сейсмически опасных зонах страны, определения и учета уровня сейсмической опасности, а также снижения влияния потенциально возможных землетрясений.

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