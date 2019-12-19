Москва, , 21:47 — REGNUM Главной причиной торможения реализации национальных проектов в России является неэффективная система управления, сообщили 19 декабря в пресс-службе Счётной палаты РФ.

Такую оценку дала замглавы Счётной палаты РФ Галина Изотова. По её словам, сейчас в России ещё не решены основные системные проблемы нацпроектов, выявленные в конце минувшего года.

Чиновник перечислила основные факторы, не дающие развиваться нацпроектам. Это и «громоздкая система управления нацпроектами», и низкий уровень взаимодействия федеральных и региональных органов по вопросам их реализации, и отсутствие комплексной системы мониторинга и контроля реализации этих программ.

К тому же, как отметила Изотова, медленно идёт освоение средств на реализацию нацпроектов: уровень исполнения соответствующих расходов федерального бюджета на начало декабря составил 71,4%.

Изотова «Пока вместо экономики для людей мы строим экономику показателей».

Она предложила сделать методики расчёта показателей реализации нацпроектов «понятными и прозрачными».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 декабря российский президент Владимир Путин предложил усилить персональную ответственность за исполнение нацпроектов.

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