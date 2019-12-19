Ашхабад, , 21:26 — REGNUM Вице-премьер-министр Чары Гылыджов доложил президенту Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову о подготовке к выпуску новой партии ноутбуков и нетбуков усовершенствованных моделей, предназначенных для школьников. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По его словам, новые обучающие компьютеры будут обладать большей мощностью и скоростью, в них будет установлено больше оперативной памяти и более крупный экран, а также улучшено программное обеспечение.

Также заместитель главы правительства отметил, что кроме обеспечения первоклассников в новом учебном году, эти компьютеры предполагается производить и для продажи на внутреннем рынке страны.

Напомним, в 2019 году ученики первых классов туркменских школ получили в подарок от главы государства около 154 тысяч обучающих компьютеров, произведенных совместным предприятием «Agzybirlik tilsimaty» («Единые технологии») министерства торговли и внешнеэкономических связей Туркмении.