Душанбе, , 21:20 — REGNUM Общий объём государственного бюджета Таджикистана за январь-ноябрь 2019 года составил 20 млрд 568 сомони (2,1 млрд долл.) или 92,8% от запланированной суммы доходов. Таким образом госбюджет страны остался незаполненным на 1,6 млрд сомони (165 млн долл.).

По данным министерства финансов Таджикистана, данные денежные средства не попали в бюджет из-за того, что Налоговая служба не смогла выполнить планы по сбору некоторых видов налогов. Так, запланированные налоговые сборы по подоходному налогу, налогу на прибыль, социальному налогу, налогу на добавленную стоимость, специальному налоговому режиму и внутренним акцизам были выполнены сотрудниками ведомства не в полном объёме.

Правительство Таджикистана в 2019—2021 гг. собирается ежегодно увеличивать планы сбора налоговых средств в среднем на 10%. При этом в законе «О госбюджете» на 2020 год депутаты парламента запланировали налоговые поступления в бюджет страны в размере 17,9 млрд сомони (1,8 млрд долл.), что больше показателя 2019 года на 1,6 млрд сомони (165 млн долл.).

Увеличение налоговых поступлений в 2020 году планируется производить за счёт повышения сбора НДС, налога на прибыль и подоходного налога — на 512 млн, 232 млн и 230 млн сомони (52,8 млн, 23,9 млн и 23,7 долл. соответственно) больше, чем в 2019 году.

В минфине отмечают, что доля налоговых вливаний в бюджет страны составляет 70%. В связи с этим, в конце октября 2019 года Налоговый комитет страны направил соответствующим министерствам и ведомствам письма, в которых предложил новые источники налоговых вливаний государственный бюджет Таджикистана.