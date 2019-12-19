Ханты-Мансийск, , 21:35 — REGNUM В Югре строительство моста через Обь в Сургутском районе стартует в 2021 году. Об этом договорились 19 декабря в Москве губернатор ХМАО Наталья Комарова и заместитель министра транспорта России Иннокентий Алафинов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте общественных и внешних связей.

Глава региона отметила социально-экономическую значимость моста не только для Югры, но и для страны в целом, так как он станет частью федерального транспортного коридора «Москва — Тюмень — Сургут — Салехард». Поручение о строительстве данного мостового перехода было дано президентом России Владимиром Путиным.

Отмечается, что проектированием моста через Обь в Сургутском районе занимаются авторы Крымского моста — компания «Институт Гипростроймост — Санкт Петербург».