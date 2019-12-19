Лондон, , 20:15 — REGNUM Мировые цены на нефть установили новые сессионные максимумы, нефть Brent приближается к $67 за баррель в ходе торгов 19 декабря.

К настоящему моменту февральские фьючерсы Brent подорожали на 36 центов (0,54%), до $66,53 за баррель. Чуть ранее в ходе торгов марка поднялась до $66,78 за баррель.

Февральские фьючерсы WTI подорожали на 35 центов (0,58%), до $61,20 за баррель. Максимум сессии для WTI пока составляет $61,40 за баррель.

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