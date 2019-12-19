Нарьян-Мар, , 20:07 — REGNUM В 2020 году инвестор вложит 200 млн рулей в реализацию проекта строительства порта Индига. Об этом депутатам Ненецкого окружного собрания сообщил губернатор НАО Александр Цыбульский, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Когда приехал в регион, мне казалось, что порт Индига — это такое важное, прорывное направление экономики округа, но не понимал, почему с таким скепсисом все относятся к этой идее. Потом понял: оказывается, уже с 40-х годов все обсуждают строительство порта Индига и все время это остается незавершенной идеей, — сказал губернатор. — Хочу вам доложить, что за два года я прошел практически всех людей, кто способен в нашей стране отстроить объект такого масштаба, рассказывал, объяснял. И сегодня, пожалуй, все сошлись во мнении, что Индига — это краеугольный камень с точки зрения выхода на Севморпуть. Сегодня есть реальный инвестор — корпорация «АЕОН», которая уже вложила первые 60 млн рублей в доработку проектно-сметной документации и в первые обследования территории, и сейчас консолидировала еще 200 млн на следующий год. Проект получает уже абсолютно практические границы, практическую окраску».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, инвестор намерен ввести в эксплуатацию глубоководный порт Индига к 2025 году.