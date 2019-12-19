Тюмень, , 20:04 — REGNUM В Тюменской области в 2019 году объём инвестиций в энергетику региона достиг 5 млрд рублей. С 2020 по 2024 годы в данную отрасль будет вложено около 24 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Как отметил губернатор Тюменской области Александр Моор, без развития энергетической инфраструктуры было бы невозможным было бы строительство школ и детских садов, а также развитие промышленного производства.

«Это позволяет нам формировать долгосрочные планы. Сегодня, например, мы прорабатываем перспективы сотрудничества с компанией «Россети Тюмень» в такой важной для жителей всех наших городов и сел сфере, как уличное освещение», — отметил Александр Моор.

Кроме того, между правительством региона и компанией «Россети Тюмень» есть договорённость о плановой замене воздушных линий электропередач на подземные. В результате этой замены только в Тюмени может быть высвобождено около 800 га земли.