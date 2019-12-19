Москва, , 20:03 — REGNUM Остановить снижение доходов российских граждан нужно, повышая производительность труда и поднимая уровень ВВП, заявил 19 декабря президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции.

Путин «Но решать это мы должны на основе роста производительности труда и роста ВВП. Это совершенно очевидно».

По словам главы государства, в России пора «решать фундаментальные вопросы развития экономики». Он отметил, что решение этих проблем приведёт к тому, что можно будет поднимать людям зарплаты.

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