Бишкек, , 19:40 — REGNUM В рамках соглашения с компанией «Centerra Gold Inc», разрабатывающей крупнейшее киргизское месторождение золота, Киргизия получит 5 млрд сомов (4,5 млрд рублей), которые будут направлены на поддержку регионов и открытие новых производств. Об этом заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев сегодня, 19 декабря, передает пресс-служба правительства.

По словам высокопоставленного чиновника, это позволит обеспечить увеличение доходов крестьян, создание дополнительных рабочих мест и укрепление экономической ситуации на местах.

Также глава правительства отметил, что поскольку поддержка сельского хозяйства напрямую способствует развитию регионов, то власти республики намерены изыскивать деньги для увеличения объема льготного кредитования аграриев, работающих в регионах.