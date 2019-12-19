Бари, Италия, , 19:38 — REGNUM Прокуратура Бари открыла несколько десятков новых производств по жалобам вкладчиков «Народного банка», сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 19 декабря.

Сотрудники надзорного ведомства подозревают руководителей банка в мошенничестве.

Как сообщалось ранее, правительство Италии выразило готовность помочь обманутым вкладчикам данного банка, при этом само финансовое учреждение, возможно, будет национализировано.

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