Киев, , 19:37 — REGNUM Министр финансов Украины Оксана Маркарова вечером 19 декабря прокомментировала распоряжение премьер-министра Алексея Гончарука о приостановке финансирования некоторых бюджетных программ текущего года.

Чиновник заявила, что такие меры Минфин и ответственные распорядители осуществляют ежегодно — для обеспечения соблюдения всех бюджетных показателей, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Ежегодно именно вторая половина декабря — это время попыток множества «перебросок» из программы на программу, запросов относительно срочных авансов, подачи хоть каких-то документов в казну и других «освоений» средств и проведения кассы, на которые почему-то не хватило 11 с половиной месяцев года», — пояснила Маркарова.

Вместе с тем министр признала, что по итогам 11 месяцев наблюдается недовыполнение госбюджета Украины по ряду доходов, и пообещала обнародовать рейтинг «самых ярких и экзотических» бюджетных запросов.

ИА REGNUM напоминает, что Гончарука уже призвали добровольно уйти в отставку, отмечая, что последней каплей стало объявление Украиной«внутреннего дефолта».

Сам Гончарук заявил, что ситуация «абсолютно под контролем», а выплаты средств на незащищенные статьи государственного бюджета приостановлены, чтобы в ручном режиме максимально эффективно потратить деньги украинских налогоплательщиков.