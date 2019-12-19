Рига, , 19:32 — REGNUM В 2018 году консолидированный оборот государственных компаний Латвии составил 3,77 млрд евро, что на 11% больше, чем в 2017-ом, сообщил 19 декабря портал LSM.

По-прежнему самыми большими донорами бюджета из государственных компаний остались Latvenergo, Latvijas Valsts meži (Латвийские государственные леса) и Lattelecom, который в апреле был переименован в Tet.

Совокупная прибыль гос компаний уменьшилась на 36,3% с 508,4 млн евро до 323,6 млн. Показатель отдачи на капитал — ROE, равнялся 6,8%, а отдача на активы ROA — 3.4%. В этом году из прибыли гос компаний в госбюджет было зачислено 232,5 млн евро. Всего в них было трудоустроено 49 799 человек, или 5,27% экономически активного населения Латвии. Заработная плата в гос компаниях за год выросла на 12,8%, и составила в среднем в годовом исчислении 15 291 евро. Всего латвийское государство имеет доли в 182 компаниях.

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