Москва, , 19:24 — REGNUM В Москве на площадке Финансового университета при Правительстве Российской Федерации стартовал финал Осеннего кубка Школьной лиги международного инженерного чемпионата « CASE-IN » — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Осенний кубок — это новая волна Школьной лиги международного инженерного чемпионата «CASE-IN», международной системы соревнований по решению инженерных кейсов среди школьников, студентов и молодых специалистов топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов.

Победителей и призеров ждут от 1 до 10 дополнительных баллов ЕГЭ при поступлении в 18 вузов — партнеров Международного инженерного чемпионата «CASE-IN». Также, в зависимости от возраста, чемпионы и призеры будут приглашены на Всероссийский летний образовательный форум «Энергия молодости» в Ставропольском крае илиежегодную тематическую смену #ВместеЯрче в ВДЦ «Орленок».

«В финале Осеннего кубка принимают участие 15 команд школьников из 12 регионов. Это Белгородская, Волгоградская, Кемеровская, Новосибирская, Ярославская, Томская, Самарская области, Республики Башкортостан и Чувашская Республика, Ставропольский край, Москва и Ямало-Ненецкий автономный округ. Чемпионат «CASE-IN» уже доказал свою эффективность, открывая перед школьниками, студентами и молодыми специалистами новые возможности для развития. Мы поддержим участников чемпионата через общение с наставниками — участниками конкурса управленцев «Лидеры России», а лучших из них пригласим на форум «Россия — страна возможностей, который пройдет в 2020 году», — сказал заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Владислав Даванков.

Открывая мероприятие, декан факультета экономики и финансов топливно-энергетического комплекса Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Иван Петров приветствовал участников и гостей финала Осеннего кубка «CASE-IN» и пожелала им успехов.

«Благодаря Осеннему кубку «CASE-IN» мы заинтересовали задачами ТЭК и МСК более 1300 старшеклассников во всех регионах России. В следующем году соревнования Школьной лиги пройдут дважды, также планируем увеличить число вузов, предоставляющих дополнительные баллы ЕГЭ участникам, призерам и чемпионам Школьной лиги «CASE-IN», — отметил основатель Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» Артем Королев.

Осенний кубок «CASE-IN» посвящен единой теме сезона 2019 года «Цифровая трансформация». В ходе соревнований команды школьников решали кейс «Блокчейн в ТЭК и минерально-сырьевом комплексе России»: разрабатывали комплекс мероприятий, направленных на создание системы «Блокчейн» в отношении продукта одной из компаний ТЭК и МСК. Финалисты также выполнили дополнительное задание: предложили средства защиты информации от кибератак и угроз искажения данных.

В ходе финала команды представят свои решения экспертам — представителям компаний и организаций ТЭК и МСК.

Кульминацией финала Осеннего кубка станет торжественное награждение чемпионов и призеров чемпионата. Чемпионы получат кубок «CASE-IN» и звание лучших школьных инженерных команд Осеннего кубка Чемпионата «CASE-IN» сезона «Цифровая трансформация».

Финал Осеннего кубка включает обширную экскурсионную программу. Школьники познакомятся с работой Финансового университета при Правительстве РФ, обеих палат Федерального Собрания РФ, Главного диспетчерского центра АО «СО ЕЭС» и СПАО «Ингострах».

Организаторами Осеннего кубка выступают Фонд «Надежная смена», Некоммерческое партнерство «Молодежный форум лидеров горного дела» и ООО «АстраЛогика» при поддержке Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. Проект входит в Президентскую платформу «Россия — страна возможностей».