Киев, , 19:06 — REGNUM Президент России Владимир Путин дал понять, что те договоренности, которые ранее удалось достичь украинскому политику, главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку с руководством Газпрома, до сих пор остаются в силе.

Об этом глава российского государства сообщил сегодня, 19 декабря, во время пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос украинского журналиста о возможной «газовой войне» между Украиной и Россией.

Путин подчеркнул, что если Украина все же решится воспользоваться результатами переговоров Медведчука, которому удалось договориться о скидке на газ для украинского населения на 25% при прямых поставках топлива из России, это будет прямым доказательством того, что у РФ нет никакого желания обострять ситуацию в энергетическом секторе Украины и влиять на ситуацию в самой Украине.

»…Мы готовы были бы поставлять на Украину газ со скидкой (кстати говоря, я уже говорил на эту тему) 20−25%. Это можно сделать, и тогда можно было бы и для конечного потребителя снизить, а не повышать, как запланировано у вас сейчас. С 1 января следующего года все льготы, насколько я знаю, отменяются, средний уровень цены на газ где-то будет за $300 для всех категорий потребителей, включая физических лиц… Но я думаю, что мы договоримся. Мы, кстати говоря, на пути к этим договоренностям, и мы будем стремиться к тому, чтобы и украинская сторона была довольна этими договоренностями. У нас нет никакого желания обострять ситуацию в энергетике и как-то использовать это для влияния на ситуацию на самой Украине. Мы заинтересованы в том, чтобы и Украина получила нормально ресурс, и наши потребители в Европе чтобы были спокойны за то, что у нас нормальные отношения с нашими соседями. И все будет идти по плану», — подчеркнул Путин.

ИА REGNUM напоминает, что сам Медведчук неоднократно заявлял, что нынешняя украинская власть не хочет пользоваться результатами его переговоров с руководством Газпрома из-за нежелания действовать в интересах украинского народа. Оппозиционный политик в течение нынешнего года дважды проводил переговоры с представителями России на газовую тематику.