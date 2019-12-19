Москва, , 19:32 — REGNUM Прогноз президента России Владимира Путина об инфляции в 3% к началу 2020 года полностью обоснован и согласуется с уже имеющимися данными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Сергей Хестанов.

«Эти цифры достаточно хорошо согласуются с промежуточными данными. Инфляция в 3,25% — соответствуют. и И в общем-то есть ожидания, что ниже трёх можем увидеть в начале года», — сказал экономист.

Также Хестанов разъяснил причины столь низкого роста цен в России. По его словам, это стало возможным из-за жёсткой бюджетной политики. В 2019 году государство усиленно пополняло бюджет, тратя при этом заметно меше запланированных объёмов. Однако с 2020 года ситуация, вероятно, изменится.

«Скорее всего, выводы будут сделаны. Весьма вероятно, что в начале следующего года правительство начнёт щедрее тратить, и мы увидим, что инфляция будет приближаться к уровню 4%», — сказал Хестанов.

При этом снижение уровня инфляции ниже прогнозируемого в России зафиксирована впервые, добавил экономист.

«Скорее всего это связано с тем, что когда с 1 января повышали НДС, все ждали скачка инфляции, все принимали жёсткие меры для борьбы с инфляцией. И меры оказались ещё жёстче, чем планировалось», — заявил Хестанов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский президент Владимир Путин во время большой пресс-конференции по итогам года отметил, что в России уровень инфляции опустился до 3,25%. К началу 2020 года этот показатель может упасть ниже 3%, добавил он.

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