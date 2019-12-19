Уфа, , 19:02 — REGNUM Меморандум о взаимодействии с турецкой группой компаний Kozuva подписал глава Башкирии Радий Хабиров от имени правительства республики. Об этом 18 декабря сообщает пресс-служба главы республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, меморандум о сотрудничестве был подписан на площадке первого инвестиционного форума «Башкортостан зовёт!».

Документом предусмотрено сотрудничество при строительстве гостиничного комплекса рядом с железнодорожным вокзалом Уфы и карго-терминала в Международном уфимском аэропорту.

Отмечается, что с турецкой стороны поставил свою подпись под меморандумом президент торгово-промышленной палаты Черкезкёй, председатель правления группы компаний Kozuva Сулейман Козува.

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