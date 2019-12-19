Москва, , 18:33 — REGNUM Средства Фонда национального благосостояния сегодня следует тратить, так как «чёрный день», на который они копятся, уже настал. Об этом заявил лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов, передаёт корреспондент ИА REGNUM 19 декабря.

«В ходе пресс-конференции Владимиру Путину задали вопрос о средствах Фонда национального благосостояния — копить или тратить. Перефразируя премьер-министра Дмитрия Медведева выскажу свое мнение: деньги есть, их нужно тратить», — заявил Миронов.

По его словам, необходимо направлять эти средства на вложения в человеческий капитал.

«Тот «черный день», к которому этими накоплениями готовится государство, для многих граждан нашей страны уже наступил», — уверен Миронов.

Так, отмечает он, реальные доходы людей уже продолжают снижаться, несмотря на официальную статистику Росстата. В то же вреда резервы ФНБ уже составили почти 8 трлн рублей.

«В самих госрезервах нет ничего плохого. В Норвегии, например, тоже копят в «кубышке» суверенного фонда. Вопрос в том, как и на что тратят эти накопления. А тратят их на поддержку несырьевой экономики, на компенсацию мер по снижению налогов. А у нас правительство на фоне имеющихся резервов повышает НДС, организует пенсионную реформу», — отмечает Миронов.

Средства ФНБ могли бы помочь избежать этих «антинародных» мер и связанных с ними рисков, уверен Миронов. За счёт трат средств из фонда можно было бы увеличить финансирование на нужды здравоохранения, образования и реальной экономики, уверен он.

«При рассмотрении федерального бюджета наша фракция вносила соответствующие предложения. К сожалению, большинство депутатов «Единой России» их не поддержало», — напомнил Миронов.