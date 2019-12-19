Калининград, , 18:13 — REGNUM Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сегодня, 19 декабря, во время выездного совещания проинспектировал ход работы по строительству дороги от Чкаловска до Окружной Калининграда, которая после введения в эксплуатацию должна значительно разгрузить городское движение, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Алиханов поставил задачу запустить эксплуатацию дороги к лету 2020 года. Она должна будет соединить Чкаловск с микрорайоном Сельма. Сейчас на месте строительства уже проложена дождевая канализация, уложены два слоя асфальтобетонного покрытия, прокладываются другие коммуникации, сеть освещения, пешеходные тротуары и велодорожки.

«Работы идут активно. Нареканий пока нет. Перед подрядчиком стоит задача к лету по новой дороге запустить рабочее движение для автомобилей», — сказал губернатор.

Протяжённость отрезка 1,6 километров, цена контракта составила 316,2 млн рублей. Окончательным сроком строительства по контракту значится 30 октября 2020 года.