Уфа, , 18:07 — REGNUM Представители деловых кругов Ирана прибыли в Башкирию. Об этом 19 декабря сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, в правительстве Башкирии прошла встреча с делегацией деловых кругов Исламской Республики Иран, которую возглавил генеральный директор компании «Green Gold» Мохаммад Хоссейни Али Эйнолла.

Отмечается, что стороны обсудили дальнейшее сотрудничество, в том числе увеличение товарооборота в области промышленности и сельского хозяйства.

По словам чиновников, коллеги из Ирана заинтересовались реализацией проектов на территориях опережающего социально-экономического развития Башкирия.

Кроме этого, на встрече с первым заместителем министра сельского хозяйства республики Рамилом Нуриахметовым были рассмотрены предложения по строительству в Башкирии современного тепличного комплекса и созданию производства по разведению рыбы. Кроме этого стороны рассмотрели проекты в области племенного животноводства.

Сообщается, что в рамках визита в Башкирию иранские предприниматели намерены встретиться с руководством министерства промышленности и энергетики Башкирии и АО «Корпорация развития РБ». Кроме этого, они намерены посетить Благовещенский район.

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