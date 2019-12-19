Великий Новгород, , 18:02 — REGNUM Мэру Великого Новгорода Сергею Бусурину понравился вопрос о децентрализации и расширении полномочий региональных и муниципальных властей для реализации нацпроектов, заданный сегодня, 19 декабря, Владимиру Путину на большой пресс-конференции. «Я бы тоже задал президенту вопрос о децентрализации: как он относится к перераспределению налоговой базы, чтобы больше средств оставалось в муниципалитетах», — прокомментировал Бусурин корреспонденту ИА REGNUM.

«Но только не за счёт региона, потому что бюджеты регионов тоже ограничены», — уточнил мэр Великого Новгорода.

Он пояснил, что дискуссия о децентрализации полномочий «ведётся везде и всегда».

Сергей Бусурин, мэр Великого Новгорода «Потому что проблемы копятся в муниципалитетах, а возможности их решения финансово ограничены».

В качестве положительного примера решения проблемы недофинансированности муниципальных бюджетов Сергей Бусурин назвал изменение межбюджетных отношений в Новгородской области: с 2018 года налог, взимаемый по упрощённой системе налогообложения (УСН), стал частично оставаться в местных бюджетах. В 2018 году в местные бюджеты было передано 50% отчислений от уплаты налога, в 2019 году — уже 60%.

Бюджет Великого Новгорода в 2019 году получил от этого налога 550 млн рублей, которых раньше, по словам Бусурина, «у города не было никогда».

«А ведь этот налог формируется муниципалитетом: «упрощёнка» — это малый и средний бизнес, магазины, парикмахерские, рестораны. Если раньше этот налог полностью уходил в регион, и у муниципалитета не было прямой заинтересованности в том, чтобы малый бизнес работал эффективнее, то сейчас, когда «упрощёнка» остаётся, это стимулирует муниципалитеты контролировать и помогать развиваться тому сегменту рынка, который является основным налогоплательщиком», — пояснил Сергей Бусурин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новгородской области к 2023 году в местные бюджеты будет поступать 100% от налога по УСН.

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