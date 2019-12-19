Красноярск, , 18:00 — REGNUM 19 декабря в Красноярске Сибирская генерирующая компания (СГК) завершила самую грандиозную стройку в теплоэнергетике Сибири последних лет — смонтирован трубопровод метрового диаметра, соединяющий ТЭЦ-2 с левым берегом через Николаевский мост. Принять работу и увидеть, как выполняется последний «золотой» сварной шов, прибыли представители краевой и городской власти. Новая магистраль дает возможность подключения к теплоснабжению новых объектов в развивающихся районах и замещения котельных по федеральной программе «Чистый воздух».

Общая протяженность нового трубопровода диаметром 1000 мм с подходами к мосту 5410 метров, из них 1002 метра проложены в теле Николаевского моста. Объем инвестиций — 855 млн руб, это один из крупнейших проектов СГК в Красноярске. В проектировании и строительстве магистрали участвовали 236 специалистов пяти подрядных организаций Сибирской генерирующей компании. Срок реализации проекта — 7 лет.

«Этот проект даёт возможность подключения новых объектов на левобережье Красноярска в развивающихся районах и на правобережье в районе Николаевского моста. А также приближает отключение малоэффективных котельных, которые предстоит вывести из работы согласно комплексу мероприятий по улучшению экологии в городе», — рассказал журналистам директор красноярского филиала Сибирской генерирующей компании Александр Шлегель.

Монтаж теплосети внутри моста шел во время его строительства, с 2013 года. Трубы на этом участке имеют усиленную толщину стенок — 14 мм вместо стандартных десяти. Такие трубы должны прослужить не менее полувека. Еще несколько лет потребовалось для строительства подходов к тепломагистрали с правого и левого берегов Красноярска. И вот работы завершены и после испытаний в начале 2020 года тепло пойдет по новым трубам.

«Наличие свободных ресурсов, когда строители свои дома могут подключать к теплоснабжению — для развития города очень важно. Это глобальный проект, он начался в 2013 году и вот в 19 закончился. В данном случае действительно есть чем гордиться», — считает первый заместитель главы города Красноярска Владислав Логинов.

Новая теплотрасса решает еще одну задачу — создание резервных возможностей для замены действующей теплотрассы, проходящей по дну Енисея — дюкеру. Дюкер неремонтопригоден и у него истекает срок эксплуатации, необходимо обеспечить резерв для снабжения теплом западной части левобережья.

В числе социальных эффектов — с запуском новой теплотрассы планируется снизить максимальное число дней отключения горячей воды во время испытаний теплосетей.

«Мосты соединяют не только берега, они соединяют людей, — подытожил министр энергетики, промышленности и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края Евгений Афанасьев. — Я надеюсь, что тепло правого берега в ближайшее время почувствуют жители левобережья, красноярцы станут ближе друг другу, благодаря этому событию».