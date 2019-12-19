Москва, , 18:04 — REGNUM В вопросах экономики России следует в большей степени ориентироваться на собственные цели, а не внешние факторы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 19 декабря экономист Валентин Катасонов.

Ранее, во время большой пресс-конференции по итогам 2019 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия смогла адаптироваться к европейским санкциям. Также российский лидер отметил, что в некоторых секторах экономики, например, сельском хозяйстве, последствия от них стали положительными для страны — удалось увеличить объём собственного производства.

Комментируя это высказывание, Катасонов отметил, что России следует в большей степени ориентироваться на собственные задачи. В таком случае внешнее воздействие не сможет повлиять на экономическую ситуацию в стране.

«С моей точки зрения наша внутренняя экономическая политика не должна определяться западными санкциям. Мы должны ориентироваться на собственные цели, иметь свою внутреннюю стратегию или логику», — отметил экономист.

Попытки же встроиться в мировую экономику чреваты тем, что Россия может быть поглощена внешними силами, считает эксперт.

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