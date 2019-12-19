Екатеринбург, 19 декабря 2019, 17:07 — REGNUM В Екатеринбурге городские власти готовят проект строительства второй ветки метро. Об этом мэр города Александр Высокинский заявил ТАСС.
Глава Екатеринбурга поблагодарил президента России Владимира Путина за внимание к данному вопросу и сообщил, что городские власти ведут предпроектные работы по строительству второй ветки метрополитена.
Как сообщало ИА REGNUM, вопрос о строительстве второй ветки метрополитена в Екатеринбурге был поднят на итоговой пресс-конференции главы государства.
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Напомним, что средства на подготовку проектно-сметной документации по строительству подземки были заложены в бюджет города.
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