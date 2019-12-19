Брюссель, , 17:04 — REGNUM Европейский союз официально продлил действие санкций в отношении отдельных секторов российской экономики ещё на шесть месяцев — до 31 июля 2020 года. Об этом сообщает 19 декабря пресс-служба Совета ЕС.

Таким образом, в Брюсселе юридически оформили политическое решение по санкциям, принятое 13 декабря на саммите Европейского союза.

По итогам саммита канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном проинформировала участников встречи о результатах переговоров «нормандской четвёрки» в Париже.

«Мы констатировали, что определённый прогресс есть, но его недостаточно для того, чтобы сказать, что мы можем снять санкции», — заявила она.

Напомним, санкции предусматривают ограничение доступа на рынок капитала ЕС для ряда российских энергетических и оборонных компаний, а также финансовых учреждения с мажоритарной долей государства в уставном капитале. Кроме этого, установлен запрет на торговлю оружием с Россией и экспорт товаров двойного назначения для нужд российской армии, ограничен доступ России к отдельным технологиям и услугам, используемым для разработки и добычи нефти.