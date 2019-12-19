Липецк, , 17:02 — REGNUM Механизм ограничения роста тарифов за коммунальные услуги в Липецкой области продолжат реализовать в 2020 году. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, соответствующее постановление на 2020 год подписал глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Энергетика Пресс-служба администрации Липецкой области

Как уточнили в пресс-службе, в соответствии с документом, рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги ограничен предельными индексами на первое полугодие — 0%, на второе полугодие — не более 6%. При этом, подчеркнули в пресс-службе, тарифы за коммунальные ресурсы в 2020 году в Липецкой области будут ниже индекса, установленного постановлением Российской Федерации. Ограничение коснётся тарифов на все коммунальные услуги без исключения. Плата, например, за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами, вообще повышаться не будет и останется на уровне 2019 года.

«Мы будем жестко контролировать все принятые решения. Опыт показывает, что, в частности, внедрение прогрессивных технологий энергосбережения приводит к повсеместному снижению энергозатрат на отопление и освещение как на промышленных объектах, так и в жилищно-коммунальном хозяйстве», — прокомментировал ранее задачи в коммунальной сфере глава администрации региона Игорь Артамонов.