Тель-Авив, Израиль, , 16:52 — REGNUM Правительство Украины подало иск в Окружной суд Тель-Авива против бизнесмена Игоря Коломойского, его партнёров и банка «Дисконт» на сумму 2 млрд шекелей (более $570 млн), передаёт 19 декабря «Калькалист».

По информации израильского издания, украинская сторона обвиняет ответчиков в причастности к мошенничеству и отмыванию капитала, приведших в 2016 году к банкротству и национализации крупнейшего коммерческого банка страны «Приватбанка».

Согласно иску, Игорь Коломойский вместе с другим совладельцем банка Геннадием Боголюбовым в течение многих лет реализовывали преступные схемы с привлечением различных лиц, включая подчинённых. Таким образом, как утверждается, в период с 2007 по 2011 год на счета банка «Дисконт» посредством различных схем было переведено около $1,2 млрд.

При этом, как подчёркивается в иске, в банке «Дисконт» должны был понимать, что «переведённые на его счета астрономические суммы имели криминальное происхождение».

Комментирующие ситуацию аналитики высказывают мнение, что отношение к Игорю Коломойскому и пересмотр вопросов, связанных с национализацией «Приватбанка» станут важным «экзаменом» для нового президента Украины Владимира Зеленского, отмечая, что принятие решения в пользу олигарха может негативно отразиться на имидже главы государства.