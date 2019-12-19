Ульяновск, , 16:46 — REGNUM В Ульяновской области продлевается действие закона в отношении инвестиционных проектов в части получения статуса особо значимых. Соответствующее решение поддержали депутаты Законодательного собрания региона, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе парламента.

Инвестиционные проекты в ульяновской области смогут получить статус особо значимых до конца 2023 года — в нынешней редакции действие распространяется до 2020 года. По предварительным расчётам, это позволит привлечь в экономику региона до 3 млрд рублей.

Власти отмечают, что присвоение статуса особо значимого инвестиционного проекта стало одним из наиболее результативных инструментов привлечения инвестиций. Каждый рубль, предоставляемый инвесторам в виде льгот, возвращается в региональный бюджет в большей сумме — 2,87 рублей.

Напомним, для компаний, инвестиционные проекты которых в соответствии с региональным законодательством после 1 января 2020 года получат статус особо значимых, налоговый вычет станет замещением льготы по налогу на прибыль.

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Ранее губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в своём инвестиционном послании-2019 сообщил, что реализация приоритетных и особо значимых инвестиционных проектов позволила создать порядка 6 тыс. рабочих мест с зарплатой выше среднеобластного уровня, а бюджет пополнился на 13 млрд рублей.