Рига, , 16:44 — REGNUM Комиссия Сейма Латвии по бюджету и финансам рассмотрит инициативу жителей страны об отмене налога на недвижимость на единственное жильё, написал портал LSM.

По данным журналистов, с этой инициативой обратились в парламент 40 518 граждан Латвии, подписавшие петицию с просьбой облегчить их налоговое бремя.

По сути активность жителей страны заставляет Сейм повторно вернуться к рассмотрению этого вопроса. Первый раз инициатива отменить налог на единственную недвижимость возникла в 2016 году, и тогда парламент страны передал его на рассмотрение правительства.

В 2017 правительство Латвии предложение отклонило. Однако, это решение общество не устроило.