Киев, , 16:43 — REGNUM Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал ситуацию с временным приостановлением выплаты средств на незащищенные статьи государственного бюджета, передает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, в последние дни бюджетного года на Украине традиционно государственный аппарат пытается перераспределить те средства, которые были сэкономлены в течение года — «кто-то хочет использовать средства на канцелярские товары, закупить бумаги на весь следующий год или просто украсть».

В правительстве, подчеркнул Гончарук, решили с этим явлением бороться, потому и ввели ограничения на распределение средств. Он отметил, что Госказначейство ежедневно вручную будет просматривать все выплаты, которые планируются:

«Это позволит максимально эффективно потратить деньги украинских налогоплательщиков».

Также Гончарук заявил, что все заявления экспертов и СМИ о том, что якобы у государства Украина нет средств, какой-то дефолт, проблемы с бюджетом — это фейк.

«Не верьте этим ложным сообщением, ситуация абсолютно под контролем. У государства есть деньги для того, чтобы выплатить пенсии, зарплаты, субсидии, соцвыплаты и другие защищенные статьи. Проблем по этим платежам нет», — подчеркнул он.

ИА REGNUM напоминает, что Гончарука уже призвали добровольно уйти в отставку, отмечая, что последней каплей стало объявление Украиной«внутреннего дефолта».

По информации депутатов Рады,«дыра» в госбюджете составляет 40 млрд гривен (порядка $1,6 млрд).