Ярославль, , 16:41 — REGNUM Оклады медицинских работников Ярославской области вырастут на 10 процентов с 1 января 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области. Как ранее сообщало ИА REGNUM президент Владимир Путин заявил об увеличении базовой ставки постоянной оклада медицинских работников. В рамках исполнения задачи, обозначенной главой государства, в департаменте здравоохранения Ярославской области объявили о разработке и внедрении плане мероприятий по совершенствованию системы оплаты труда специалистов государственных медицинских организаций.

Врачи в Ярославле Yarregion.ru

«Федерацией региону рекомендовано увеличить в структуре заработной платы долю выплат по окладам до 55 — 60 процентов. При этом стимулирующие выплаты должны составить 30 процентов, компенсационные — 10 — 15 процентов. Чтобы привести зарплату в соответствие с едиными рекомендациями, в Ярославской области с 1 января у медицинских работников увеличивается окладная часть в среднем на 10 процентов», — разъяснили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области.

Как пояснили в правительстве Ярославской области, в первом полугодии 2019 года был проведен мониторинг заработной платы медицинских работников. В структуре заработка врачей окладная часть составляла 29 процентов, компенсационные выплаты — 12,2 процента, стимулирующие — 58,8 процентов. С 1 января структура заработной платы медиков будет изменена в соответствии с федеральными рекомендациями.

«Постановлением правительства региона установлены минимальные размеры окладов, виды и размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера. Конкретные их суммы, а они могут быть гораздо выше минимальных, определяются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами медицинских организаций», — отметили в правительстве Ярославской области.

В региональном депздраве добавили, что ежеквартально отслеживают размер зарплаты медиков, а также ежемесячно отправляют в Минздрав и Минтруда РФ информацию о структуре заработной платы медработников в соответствии с занимаемой ими должностью.

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