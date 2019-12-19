Бишкек, , 16:34 — REGNUM Киргизия оказалась в списке постсоветских стран с самыми высокими расценками на интернет, пишет «Picodi».

Наиболее высокие тарифы зафиксированы в Узбекистане — $51,2 (3 200 рублей) за 100 мегабитный канал в месяц. На втором месте расположился Азербайджан — $44,6 (2 790 рублей). Третье досталось Киргизии — $34,1 (2 130 рублей). А четвертое у Грузии — $33,8 (2 110 рублей).

Затем следуют Эстония — $24,7 (1 540 рублей), Армения — $21 (1 310 рублей), Литва — $19,7 (1 230 рублей), Латвия — $14,2 (890 рублей), Белоруссия — $13 (810 рублей) и Казахстан — $11,2 (700 рублей).

Самые низкие тарифы на интернет оказались в Молдавии — $9,7 (610 рублей), в России — $7,7 (480 рублей) и на Украине — $6,2 (390 рублей).

Таджикистан и Туркмения в рейтинг попасть не смогли, поскольку в этих странах скорость 100 мегабит в секунду не является достаточно распространенной, а потому в большинстве случаев недоступна для населения.