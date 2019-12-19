Москва, , 16:21 — REGNUM Журналистка Екатерина Надольская на большой пресс-конференции задала вопрос президенту РФ Владимиру Путину об экологической ситуации в Красноярском крае. Она также обратила внимание на то, что красноярцы пережили экологический «ад» этим летом, когда город накрывало смогом от лесных пожаров.

По словам президента РФ, экологическая ситуация в Сибири действительно «далека от благополучия». И лесных пожаров в этом году было много:

«В том числе это касается таких мест, надо прямо это сказать, где тушить их достаточно сложно. В одну сторону на самолёте только 600 с лишним километров».

А роза ветров тащит дым от этих пожаров в города, и «с этим трудно что-то поделать».

«Как правило, к сожалению, все эти пожары носят рукотворный характер, это результат деятельности «чёрных» лесорубов, либо даже и не «чёрных», но людей, которые считают, что нужно избавляться от каких-то отходов своего производства. И в быту люди часто занимаются тем, что жгут траву, листву и так далее. Нужно почаще и более целенаправленно работать с людьми на этот счёт, с тем, чтобы не допускать ничего подобного», — отметил Путин.

По его словам, нужно также совершенствовать систему лесоохраны:

«Мы сейчас это будем делать. Мы будем на федеральный уровень переводить ряд полномочий, это касается прежде всего авиационной лесоохраны, это касается контроля, и это касается лесоустроительных работ. Вот эти функции будут возвращены на федеральный уровень».

Как сообщало ИА REGNUM, красноярцы из-за экологических проблем называют столицу края городом «чёрного неба». Экологи винят в сложившейся ситуации промышленные и тепловые предприятия, а также транспорт.

Напомним, 19 декабря Владимир Путин проводит большую пресс-конференцию в Центре Международной торговли в Москве.

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