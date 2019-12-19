Москва, , 16:18 — REGNUM Стоимость литра бензина в России за неделю с 9 по 16 декабря снизилась в среднем на одну копейку и составила 44,66 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Напомним, на протяжении предыдущих четырёх недель, средняя цена на бензин, согласно оценкам Росстата, сохранялась на уровне 44,67 рубля за литр.

Тем временем дизельное топливо продолжает дорожать. За последнюю неделю средняя цена на него выросла ещё на шесть копеек — до 47,68 рубля за литр.

По состоянию на 16 декабря, цена на литр бензина марки АИ-92 составляла в среднем 42,22 рубля, марки АИ-95 — 45,74 рубля, марки АИ-98 — 51,76 рубля.