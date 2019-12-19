Москва, 19 декабря 2019, 16:13 — REGNUM Президент Владимир Путин считает, что при росте товарооборота с Китаем и странами СНГ «явно недостаточно» существующей инфраструктуры. Об этом он заявил на пресс-конференции, говорят о транспортном проекте Европа — Западный Китай.
Журналистка из Самарской области обратила внимание на то, что в регионе строится мост через Волгу, который свяжет Климовку и Тольятти. Данное строительство входит в международный транспортный коридор Европа — Западный Китай. У президента спросили, как проект в целом отразится на межгосударственном сотрудничестве
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве проходит большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. На встречу аккредитовано около 1,9 тыс. журналистов, пресс-конференция идёт более четырёх часов.