Москва, , 16:13 — REGNUM Президент Владимир Путин считает, что при росте товарооборота с Китаем и странами СНГ «явно недостаточно» существующей инфраструктуры. Об этом он заявил на пресс-конференции, говорят о транспортном проекте Европа — Западный Китай.

Журналистка из Самарской области обратила внимание на то, что в регионе строится мост через Волгу, который свяжет Климовку и Тольятти. Данное строительство входит в международный транспортный коридор Европа — Западный Китай. У президента спросили, как проект в целом отразится на межгосударственном сотрудничестве

«Отразится самым наилучшим образом. Потому что, несмотря на рост товарооборота с Китаем, несмотря на то, что у нас с нашими в прямом смысле этого слова братскими республиками бывшего Советского Союза, сегодня — с независимыми государствами, товарооборот самый большой, развития инфраструктуры явно недостаточно. Поэтому мы, я уже говорил об этом, к сожалению, немножко отстали в этом смысле от наших казахстанских друзей: они свою часть дороги уже проложили на Китай, мы должны сделать свою часть работы. Будем обязательно это делать», — подчеркнул Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве проходит большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. На встречу аккредитовано около 1,9 тыс. журналистов, пресс-конференция идёт более четырёх часов.