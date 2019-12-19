Вильнюс, , 16:09 — REGNUM Парламент Литвы сегодня, 19 декабря, принял бюджет фонда обязательного социального страхования, который в 2020 году должен составить 2,305 млрд евро, сообщает корреспондент ИА REGNUM. При этом почти 201 млн евро должны попасть в резерв фонда, который к концу 2020 года должен составлять порядка 570,4 млн евро.

Основная часть расходов бюджета — 1,51 млрд евро — пойдут на оплату деятельности медучреждений. 359 млн евро на приобретение лекарств, 64 млн евро на реабилитацию пациентов, 13,5 млн на приобретение ортопедических средств, 132 млн евро на другие меры.

Запланированы средства на компенсацию в размере 100% лекарств для жителей, старше 75 лет. Компенсировать лекарства таким жителям начнут с середины 2020 года.