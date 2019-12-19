Москва, , 16:06 — REGNUM Международные резервы России по состоянию на 13 декабря составили $548,7 млрд, увеличившись за неделю на $2,1 млрд, или на 0,4%. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

В сообщении регулятора отмечается, рост показателя произошёл «в результате положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила».

Напомним, на начало декабря, по данным Центробанка, в общей структуре международных резервов страны иностранная валюта составляла $425,58 млрд, специальные права заимствования — $6,67 млрд, резервная позиция в МВФ — $3,89 млрд, монетарное золото — $105,90 млрд.