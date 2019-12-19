Сеул, , 15:54 — REGNUM В Южной Корее завершили ремонт семи самолётов Boeing 737 NG, у которых ранее были обнаружены трещины в корпусе. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта страны.

По их словам, ремонту подлежат еще шесть воздушных судов, из которых три принадлежит авиакомпании Korean Air, два — компании Jeju Air, один — компании Eastar Jet.

Напомним, что в ходе государственной проверки 100 самолетов Boeing 737 NG в 13 машинах были обнаружены трещины. В ноябре текущего года был завершен ремонт одного самолета данной модели авиакомпании Jin Air.

Отметим, что всего в стране используется 150 подобных самолётов.